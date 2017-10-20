The Economist: SDG Rakka'da bölünebilir

ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Rakka operasyonunda, içlerinde YPG'li teröristlerin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bölgeyi DEAŞ'tan kurtardı. Ancak ortada çözülmesi gereken büyük sorunlar var. YPG/PKK'lı teröristlerle birlikte bir başka terör örgütü daha bölgeye yerleşmiş oldu.

PYD'NİN BASKICI YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz Economist dergisi, Rakka'nın bölünebileceğini yazdı, PYD'nin baskıcı yönetimine dikkat çekti. Dergiye göre bu durum uzun vadede, DAEŞ'i doğuran yeni bir Sünni Arap yabancılaşmasına da neden olabilir.

"YPG'Lİ TERÖRİSTLER ARAP KÖYLERİNİ DÜMDÜZ ETTİ"

Birçok kişinin özerk Rojava bölgesini "acımasız ayrımcılığın sonu" olarak gördüğünü söyleyen Economist şöyle devam ediyor: "Ancak bölgenin otokratik yöneticileri, bir tür baskıyı bir diğeriyle değiştirmeye niyetli görünüyor. Son birkaç yılda YPG'liler Kuzey Suriye genelinde onlarca Arap köyünü dümdüz etti veya boşalttı. Ayrıca yüzlerce kişiyi SDG saflarında askere aldılar. BM, askere yada gözaltına alınma korkusu yüzünden ülke içinde yerlerinden olmuş mültecilerin kaldığı kamplarda genç Arap erkeklerin çok az olduğunu söylüyor."





"KÜRTLER PYD'NİN HİMAYESİNDE YAŞAMAK YERİNE KAÇIYOR"

"PYD'nin diğer Kürtlerin muhalefetine de tahammülü yok. Geçen Mayıs'ta PYD'nin polis gücü Asayiş, Kamışlı'daki muhalefet partilerinin ofislerini bastı ve onlarca aktivisti tutukladı. Aktivistler, yarım milyona yakın Kürt'ün PYD'nin hâkimiyeti altında yaşamak yerine komşu ülkelere kaçtığını söylüyor."

"BASKICI REJİM SÜNNİ ARAP DIŞLANILINA YOK AÇACAK"

Yer yer görülen protestolar dışında PYD'ye karşı fazla bir iç muhalefet olmadığını aktaran Economist, "Asayiş insafsızca etkin bir güç ve bölge halkı savaştan yorgun düşmüş halde. Ancak uzun vadede, PYD'nin baskıcı yönetimi, aynı DAEŞ'in doğuşuna yol açan bir Sünni Arap dışlanışını ortaya çıkartacak" yorumunu yapıyor.

Dergiye konuşan bölgeden bir aktivist de, "Kürtler tarihi iyi öğrenememiş. Yaptıkları sadece diğer aşırılık yanlılarının geri gelmesini sağlayacak" şeklinde konuşuyor.

