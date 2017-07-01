The Economist: Türkiye mültecileri entegre edemiyor

Dergi, Kahramanmaraş'ta klimalı konteyner evlerde, 24 bin Suriyeli ve Iraklı'nın kaldığını ve mülteci kampının kusursuz olduğunu belirtti.

Her evde bir mutfak, bir yatak odası, bir televizyon ve bir çamaşır makinesinin bulunduğu, ayrıca kampta bir hastane, bir okul ve bir süpermarket de olduğu yazdı.

"İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEY VAR"

2011'den bu yana Türk topraklarında dünyaya gelen 240 bin çocuktan biri olan bebeğini kucağında tutan Muhammed Derviş'in de "İhtiyacımız olan her şey var" dediğini aktardı.

TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR İŞ ÇIKARTTI

Dergi, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından akan 3 milyon mültecinin bakımı konusunda, Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla mükemmel bir iş çıkarttığını söylüyor.

"Erdoğan'ın hükümeti Suriye sınırı yakınındaki 20 dolayında kamp için 25 milyar dolar harcadı" denilen makalede maliyetin ve kamu hizmetleri üzerindeki yükün büyük ihtimalle daha da artacağını ve mülteci nüfusunun Türkiye'nin nüfusundan çok daha hızlı arttığını ifade ediyor.

İNGİLİZLER MEMNUN DEĞİL

"Türkiye mültecilere bakıyor, ancak entegre etmeyi başaramıyor" diyen dergi "Suriyeliler sürekli en alt sınıf olarak kalırsa, ülke sorun yaşayabilir" diyor.

Türkiye'nin yeni gelenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, entegrasyonları için çok fazla çaba harcamadığını belirten dergi, mültecilere tam olarak mülteci statüsü yerine, "geçici koruma" verildiğini anlatıyor.

Bir başka sorunun da eğitim olduğunu vurgulayan dergi okul yaşındaki 900 bin Suriyeli çocuğun yüzde 60'ından azının bir okula kaydolduğunu ve sadece yüzde 18'inin kamplardaki eğitim merkezlerine değil de, normal okullara gittiğini aktardı.