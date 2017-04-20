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The Economist'in Erdoğan analizi

Referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak referandumda 'hayır' çağrısı yapan The Economist, gerçekleri yazmaya başladı.

20.04.2017 - 10:53
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The Economist'in Erdoğan analizi

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sandıktan 'hayır' çıkmasını isteyen yerel ve küresel cephe, elinden geleni yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık bir şekilde hedef alan İngiliz The Economist, Türkiye'nin diktatörlüğe gittiğini bu yüzde 'hayır' oyu verilmesini istemişti.

EKONOMİK BAŞARININ SEÇİMLERE ETKİSİ

Milletin tercihi 'evet' olunca gerçekleri yazmaya başlayan İngilizler, seçim başarılarını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemlerinde ekonomideki büyümelere dikkat çekti.

"İSTANBUL PİYASALARINDA YÜZDE 760 KAZANÇ, EKONOMİK BÜYÜME"

The Economist'te çıkan yazıda; "Türkiye'de yatırımcılar Erdoğan'ın anayasa teklifinin yenilgiye uğraması halinde ülkede karışıklık çıkabileceğinden korkmuş olabilir. Eski ama oldukça güvenilir bir klişedir: Yatırımcı belirsizliği sevmez. Ancak Erdoğan iktidarı, İstanbul piyasalarında yüzde 760 kazanç ve hızlı ekonomik büyüme getirdi." ifadelerine yer verildi.

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