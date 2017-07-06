The Times: Türklerin B planı Yunanistan

İngiliz The Times gazetesinin haberinde, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın "güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden" artan göçte Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk işadamından biri olduğu açıklandı.

Rodos, Girit ve Paros Araları'nda da Türk işletmeleri ve markalarında büyük bir artışın kaydedildiği belirtildi.

"YOĞUN TALEP VAR"

Atina'daki emlak şirketi InterCasa'nın Müdürü Mina Bougonikolou, "Başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye kaynaklı işlerde büyük bir artış oldu, ancak referandumun ardından yeni bir dalga geldi. Kaygılı Türkler Avrupa'da bir ayakları olsun istiyorlar." sözleriyle yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

"B PLANI ATİNA"

Atinalı başka bir emlakçı Constantinos Arsanoglou da, telefonların susmadığını belirterek, "Türklerin birden Yunanistan'a taşınmaya karar vermesi gibi bir durum yok. Varlıklı, iyi eğitimli yüzde 1'lik bir kesim işler orada kötüleşirse diye bir B planı hazırlıyor. Darbe girişimi, Türkiye'nin elitleri için bir kaynama noktası oldu. Şimdi de referandum, mali ve siyasi belirsizliği daha da arttırdı." dedi.

250 BİN EURODAN FAZLA YATIRIMA OTURMA İZNİ

Times, Yunanistan'ın 250 bin eurodan fazla yatırım yapanlara beş yıllık oturum hakkı verdiğini söylüyor ve bunun sonucu olarak "varlıklı Türk ailelerinin çocuklarının geleceğini garanti altına almak için hevesle emlak satın aldıklarını" belirtiyor.

