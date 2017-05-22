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The Times'ın Erdoğan korkusu

İngiliz gazetesi The Times, AK Parti Kongresi'ni yorumlarken Erdoğan korkusunu açıkça belli etti.

22.05.2017 - 10:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığı'na geri dönmesine ilişkin haberler İngiliz basınında da yer aldı.

The Times gazetesi, kongreden izlenimleri aktardığı haberinde, korkularını da açıkça dile getirdi. Kongrede vatandaşların kostümlerini ve tezahüratlarını saptıran gazete; "Sanki futbol maçıydı" gibi ifadeler kullandı.

The Times'ın Erdoğan korkusu

"BİRİ OSMANLI SULTANI GİBİYDİ"

Haberde yer alan ifadelerde; "Parti yönetimi gündem maddelerini açıklarken bir grup genç erkek tribünlerde futbol maçındaymış gibi bayrak sallıyordu. Biri, Osmanlı Sultanı gibi giyinmişti. Türk güvenlik güçleriyle PKK arasındaki çatışmalarda yerle bir olan Şırnak'tan gelen bir grup Kürt, diğerleri gibi coşkuyla bayraklarını dalgalandırıp 'Her şey vatan için' diye bağırıyordu." dendi.

ERDOĞAN'I KORKULAN LİDER OLARAK GÖSTERDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider karakterini "korkutucu" olarak ifade eden gazete; "Türkiye'nin yarısı 'Reis' olarak hitap ettikleri Erdoğan'ı çok seçiyor ama birçokları da otoriter eğiliminden korkuyor. Yeni anayasa (Erdoğan'a) yürütme yetkisi veriyor ve meclisi yalnızca yasa öneren bir kuruma indirgiyor. Yargı yetkilileri de meclis ve cumhurbaşkanı tarafından ortak seçilecek." şeklinde görüş belirtti.

"2029'A KADAR İKTİDARDA KALABİLİR"

"Anayasa 2019'daki genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tam olarak yürürlüğe girecek. Erdoğan ve partisinin kazanması durumunda, Erdoğan 2029'a kadar iktidarda kalabilir."

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