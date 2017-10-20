Theresa May AB liderlerine soğuk davrandı

İngiltere'nin 19’uncu yüzyılda izlediği dış politikayı 'splendid isolation' yani 'muhteşem yalnızlık' olarak adlandırılmıştı.
MAY TEK BAŞINA TAKILDI
Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılarak aynı politikaya dönmeyi hedefliyor. AB Liderler zirvesinde çekilen bu fotoğraf da söz konusu durumu somutlaştırıyor.
May, AB zirvesinde liderlerle görüşmek yerine uzak dururken konuşmasında Brexit görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesini istedi.
FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin ayrılma müzakerelerinde bir sonraki aşamaya geçmeyi kabul etmesinin, İngiltere'nin finansal yükümlülükleri konusunda mesafe almasıyla mümkün olacağını söyledi.