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Theresa May: Cebelitarık için müzakere yapılmayacak

May, Cebelitarık üzerinde İspanya'ya veto hakkı verilmesi tartışmalarına karşın İngiltere'nin rolünün değişmediği söyledi.

07.04.2017 - 12:44
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Theresa May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a Brexit görüşmelerinin bir parçası olarak Gibraltar’ın hakimiyeti konusunda İngiltere’nin hiçbir şekilde müzakere yapmayacağını kaydetti.

İNGİLTERE'NİN TAVRI DEĞİŞMEDİ

Başbakanlık sözcüsü, açıklamasında, "Başbakan May, İngiltere’nin Cebelitarık konusundaki pozisyonunun hiçbir şekilde değişmediği konusunda kararlıdır. Bu konu üzerinde Cebelitarıklıların rızası olmadan herhangi bir hakimiyet  müzakeresi olmayacaktır.’’ dedi.

Cebelitarık’ta yapılan ankette, halkın yüzde 96’sı Avrupa Birliği’nde kalmayı tercih ederken büyük bir çoğunluk da İngiltere’ye bağlı kalmak istediklerini gösterdi.

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