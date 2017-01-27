Theresa May Trump'ı uyardı

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhuriyetçi Partinin Philadelphia'daki toplantısında katıldı.

KONUŞMASI ALKIŞLARLA SIK SIK KESİLDİ

May, yaptığı konuşma sırasında ABD- İngiltere ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen İngiltere başbakanının iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğuna dikkat çekti.

"İLİŞKİ KUR AMA DİKKATLİ OL"

Daha önce Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a "tedbirli olması" tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken takındığı 'güven, fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'daki işgalini de eleştiren May, Moskova'nın adımlarının dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.