Theresa May Türkiye'ye geliyor

Türkiye ziyareti açıklaması, İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsünden geldi.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Theresa May, cumartesi günü başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER
May'in Ankara temaslarında DAEŞ'e karşı yürütülen uluslararası mücadele ele alınacak. Ayrıca Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Türkiye ile ticari ilişkileri masaya yatırılacak.
MERKEL DE GELECEK
Ankara şubat ayının başında da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.
SURİYELİ SIĞINMACILAR
Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Merkel'in gündeminde, Suriyeli sığınmacılar ve terörle mücadelenin olması bekleniyor.