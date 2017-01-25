taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.208
USD
3,7951
EURO
4,0703
ALTIN
146,84
PETR
55,3000

Theresa May Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakan Theresa May'in ziyaretinden sonra Almanya Başbakanı Merkel de Türkiye'ye gelecek.

25.01.2017 - 10:00
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye ziyareti açıklaması, İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsünden geldi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Theresa May, cumartesi günü başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER

May'in Ankara temaslarında DAEŞ'e karşı yürütülen uluslararası mücadele ele alınacak. Ayrıca Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Türkiye ile ticari ilişkileri masaya yatırılacak.

Theresa May Türkiye'ye geliyor

MERKEL DE GELECEK

Ankara şubat ayının başında da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.

Theresa May Türkiye'ye geliyor

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Merkel'in gündeminde, Suriyeli sığınmacılar ve terörle mücadelenin olması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

593
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

33
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

42
DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

78
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

59
Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

8
Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM