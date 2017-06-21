Theresa May yangın hakkında konuştu

İngiltere Başbakanı Theresa May, en az 79 kişinin hayatını kaybettiği Londra Grenfell Tower'daki yangında kurbanlara yardım etmede hükümetin başarısız olduğunu kabul etti.

Başbakan May, kentte geçen hafta 24 katlı sosyal konutta yaşanan yangınla ilgili olarak da kamuoyundan özür diledi.

"DESTEKLER YETERLİ DEĞİLDİ"

May, 79 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin evsiz kaldığı yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, "Yangının sonrasındaki ilk saatlerde ailelere verilen destek yeterli değildi. İnsanlar, eşyaları olmadan, başlarını sokacakları bir evleri olmadan, ne yaşandığına, ne yapmaları gerektiğine, nereden yardım alacaklarına dair temel bilgi sahibi olamadan öylece kalakaldılar." diye konuştu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

İnsanlara, devlete en fazla ihtiyaç duydukları anda yardım edilemediğinin altını çizen May, "Bu, yerel ve ulusal seviyede, devletin başarısızlığıydı. Başbakan olarak, bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim." ifadesini kullandı.