Theresa May'dan istifa çağrılarına yanıt

İngiltere’de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’de liderlik tartışması büyüyor.

Partide sayıları halen 30 civarında olan muhalifler Theresa May’i istifaya çağırırken, bu sayının 48’i ulaşması halinde yeni bir genel başkan için seçim süreci başlayabilecek.

"ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN LİDER BENİM"

Başbakan May ise üzerindeki istifa baskılarına “Ülkemizin ihtiyacı olan serinkanlı bir liderlik. Bu da tam olarak benim sağladığım şey ve bunu tüm kabinemin desteğiyle yapıyorum.” ifadeleriyle cevap verdi.

KONGREDE ZOR ANLAR YAŞAMIŞTI

Başbakan May çarşamba günü partisinin yıllık kongresinde yaptığı konuşma sırasında zor anlar yaşamıştı. Kürsüye yaklaşan bir protestocu May’e, işten çıkarılma belgesi uzatmış ve “Dışişleri Bakanı Boris Johnson yolladı” demişti.

Girdiği erken seçimden parlemento çoğunluğunu kaybederek çıkan Theresa May, Birleşik Krallık halkının %52’si tarafından "zayıf bir lider" olarak görülüyor.