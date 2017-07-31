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Theresa May'in diz çökme seansı

İngiliz halkının oylarıyla iktidara gelen Başbakan Theresa May, Kraliyet Ailesi'nden kimi görse diz çöküyor.

31.07.2017 - 17:27
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Theresa May'in diz çökme seansı

Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti.

Theresa May'in diz çökme seansı

BAŞBAKAN TOKALAŞIRKEN DİZ ÇÖKTÜ

Ziyarette hazır bulunan Başbakan Theresa May, Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken eğildi.

Eski gösterişli ve Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan kalma geleneğe göre, Britanya Kraliçesi'nin uygun bularak dizbağı nişanı takdim ettiği kişiler diz çökebiliyor.

Theresa May'in diz çökme seansı

İngiliz halkının iradesini temsil eden Başbakan bile Kraliyet Ailesi'nin ancak diz seviyesi kadar yüksekte olmasına rağmen, tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyorlar.

Theresa May'in diz çökme seansı

Theresa May'in diz çökme seansı

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