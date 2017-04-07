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THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY'nin Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında seyahat eden hamile kadın havada kabin ekibinin yardımıyla doğurdu.

07.04.2017 - 15:47
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Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi'nin uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları başladı.

Bunun üzerine bu tür durumlara karşı eğitimini almış olan kabin memurları doğumun başlaması üzerine hemen müdahale etti. "Denizli" adlı Boeing 737-900 tipi uçakta Diaby Nafi bir kız bebek dünyaya getirdi.

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

YOLCU BEBEĞİN KULAĞINA EZAN OKUDU

Kadiju adı verilen bebeğin ismi bir yolcu tarafından kulağına okunan ezanın ardından bebeğin kulağına okundu. Uçak. Burkina Faso'ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğum sonrası da ekip ve yolcular tarafından fotoğraflandı.

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY'den yapılan açıklamada, "Bugün TK538 sefer sayılı Konakri (Gine)-Ouagadougou (Burkina Faso)-İstanbul bağlantılı uçuşunun, Konakri - Ouagadougou seferi yapılırken bir yolcumuz doğum sancıları çektiğini gören kabin ekibi uçuş sırasında yaptığı müdahaleyle doğum gerçekleştirmiştir. Boeing 737-900 tip uçağımızın Ouagadougou (Burkina Faso)’ya sorunsuz inişinin ardından Nafi Diaby isimli yolcumuz ve bebeği, Ouagadougou’da hastahaneye kaldırılarak gözetim altına alınmıştır. Bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren Türk Hava Yolları Ouagadougou istasyon yetkililerimiz bebek ve anneyle yakından ilgilenmektedir."

Kokpit ve kabin ekiplerinin isimleri;

Kaptan İrfan Kurşun GEÇMEZ

Kaptan Melih ATALAN

Kabin amiri Ayşe Evrim FİDAN

Kabin memuru Bouthayna İNANIR

Kabin memuru Azra YURT

Kabin memuru Demet HOCAOĞLU

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

THY kabin ekibi hamile kadına doğum yaptırdı

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