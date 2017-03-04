THY üç ödül birden aldı

Türk Hava Yolları uçak finansmanı alanında 3 ödüle layık görüldü. Dünyada yükselen piyasa kredilerine odaklı tek entegre pazar istihbarat platformu olan ve hem online hem de yazılı ortam da faaliyet gösteren Bonds & Loans’un bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre THY, 'Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı’, ‘Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı’ ve ‘Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı’ ödüllerinin sahibi oldu.

"GAYRETİMİZ TAKDİR EDİLİYOR"

İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine, markayı temsilen Türk Hava Yolları Finansman Başkanı Ayşegül Denli katıldı. Ödülleri teslim alan Denli, “Küresel ölçekte oldukça zor bir yıl olan 2016 genelinde, finansman dalında 3 ödüle birden lâyık görülmek bizler için çok önemli. Türk Hava Yolları ailesi olarak havacılığa dair her alanda başarı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gayretimizin süreklilikle takdir ediliyor olması ve Bonds & Loans gibi önemli kuruluşlarca ödüllendiriliyor olmak bizim için hem gurur hem de motivasyon kaynağı” dedi.

UCUZ FON KAYNAĞI

Türk Hava Yolları, Eylül-Kasım 2015 döneminde teslimi gerçekleşen, üç A321-200 uçaklarının finansmanıyla ‘Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı’ dalında ikincilik ödülüne lâyık görüldü. 1 B777-300ER uçağının finansmanı ile de ‘Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı’ dalında ikincilik ödülüne lâyık görüldü. Toplam finanse edilen miktar 16.8 milyar Japon Yeni oldu.