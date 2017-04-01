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THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

THY Genel Müdürü Ekşi, “Businness Class'taki yolcularımıza seyahatleri esnasında ücretsiz laptop verilmesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

01.04.2017 - 11:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi

THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

Türk Hava Yolları (THY), “İstanbul Lale Festivali Zirvesi" kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen 250 kişilik acenta ve basın kuruluşu temsilcilerini İstanbul'da ağırladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

ÜCRETSİZ LAPTOP VERİLMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Orta Doğulu bir gazetecinin geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere'ye direkt uçuşlarda uygulanmaya başlanan elektronik cihaz yasağına ilişkin sorusuna yanıt veren Ekşi, “Yolcularımız bizi kalitemizden dolayı tercih ediyor. Biz tüm yolcularımıza dizüstü bilgisayar ve tabletlerini güvenli bir şekilde taşıma garantisi veriyoruz. Yolcuların cihazlarını boarding esnasında bize teslim etmeleri durumunda gidecekleri destinasyona kadar taşıyoruz. Bu durumdan asla şikayet etmedik. Biz ekstra ne yapabiliriz dedik. Businnes Class'ta ücretsiz olan interneti Ekonomi sınıfında da ücretsiz yaptık. Şimdi Businness Class'taki yolcularımıza seyahatleri esnasında ücretsiz laptop verilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bazı ülkelerdeki uygulamaların gerekçeleri ne olursa olsun THY ve diğer havayolu şirketleri ticari konumunu koruyacaktır. Bu uygulamanın yakında sona ereceğini düşünüyorum. Bu bölgesel bir uygulama. Biz kaliteli bir şekilde işimizi yapacağız." şeklinde açıklamada bulundu.

THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

HEDEF 2023'TE UÇAK FİLOSUNUN 550'YE ÇIKARMAK

Ekşi, davetliler arasında yer alan çok sayıda yabancı gazetecinin de sorularını yanıtladı. THY'nin İstanbul'da yapımı süren yeni havalimanı için operasyonel hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Ekşi, 337 olan uçak kapasitesinin 2023 yılında 550'ye çıkarılmasının planlandığını belirtti.

THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

DÜNYA'NIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi dünya kamuoyunda Türkiye'ye yönelik güvenlik algısı konusundaki tutumun sorulması üzerine ise; “2016 yılında Türkiye'de bazı sıkıntıların olduğu doğrudur. Ama bu Fransa'da, Brüksel'de, Almanya'da hatta ABD'de de oldu. Hepiniz sokaklarda dolaştınız İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla serbestçe İstanbul'da dolaşabilirsiniz. Şuna emin olun ki turistler için, gezip görmek için en güvenli şehirlerden bir tanesidir. Özellikle havaalanlarında yolcular için güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmıştır. Zaten son iki ayda ve devam eden aylarda yapılan rezervasyonlar ve turistler geri gelemeye başladılar. Bu da Türkiye'nin güvenlik sıkıntısını aştığını gösteriyor." dedi.

THY: Ücretsiz laptop üzerinde çalışıyoruz

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