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THY’den istihdam atağı

Türk Hava Yolları planlanan büyüme ile ikinci pilot, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru ve mühendis almak üzere düğmeye bastı.

24.02.2017 - 17:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi

thy

Bu yıl Türk Hava Yolları (THY), tüm iştiraklerinde toplam bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda açıklanan ilana göre 20 ikinci pilot, 50 tecrübesiz kabin memuru, 50 tecrübeli kabin memuru ve 2 mühendis olmak üzere toplam 122 kişi alınacak.

Alımla ilgili detaylar ve istenilen özellikler THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

THY’den istihdam atağı

HANGİ İŞ KOLLARINDA ÇALIŞAN ARANIYOR; İŞTE DETAYLAR

İkinci Pilot Adayı: THY, Boeing 737NG tipinde en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot adayları arıyor. Toplam 20 kişi THY’ye alınacak. 22 – 53 yaş aralığında istihdam edilecek ikinci pilot adaylarının farklı merkezlerde ana üs olarak uçması isteniliyor.

Tecrübeli Kabin Memuru: 23-32 yaşlar arasındaki kadın ve erkek adayların başvuracağı pozisyon için İngilizce bilmek, en az iki yıl kabin memuru olarak tecrübe isteniliyor. Toplam 50 kişi alınacak.

THY’den istihdam atağı

Tecrübesiz Kabin Memuru: Toplam 50 kişinin alınacağı kabin memuru kadın/erkek adayları için yaş aralığı 21-30. En az ön lisans/meslek yüksek okulu mezunlarını başvuracağı pozisyon için iyi İngilizce isteniyor.

Mühendis: THY’nin Emniyet Bilgi Yönetimi bölümünde görev yapacak mühendislerin uçak, havacılık-uzay, uzay, uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olması, en fazla 38 yaşında olması isteniyor. Toplam iki kişinin alınacağı bölüm için adayların yüksek lisansa sahip olması tercih nedeni.

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