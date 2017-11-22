TİKA'dan Balkanlar'a eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde, okul öncesi eğitimde yeni kreş ve anaokullarının inşa edildiği ve mevcutların tadilatlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede Moldova, Sırbistan ve Makedonya'da 3 yeni anaokulu ve kreş inşa edildiği bildirilen açıklamada, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak köyünde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kreşi", Karadağ'ın Rojaye şehrinde "Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu", Romanya Köstence'de Türk, Tatar ve Rumen çocukların birlikte eğitim gördüğü "Zübeyde Hanım Anaokulu"nun eğitime hazır hale getirildiği kaydedildi.

Ukrayna, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Moldova, Macaristan ve Hırvatistan'da toplam 45 anaokulu ve kreşin tadilatlarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca okulların eğitim materyalleri ve donanımlarıyla desteklendiği ifade edildi.