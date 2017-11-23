TİKA'dan Filipinler'e sağlık desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Manila Belediyesi ile düzenlendiği proje kapsamında Manila'nın 6 bölgesinde sağlık taraması yaptı.

6 hafta süren ve her hafta sonu bir bölgede gerçekleştirilen proje kapsamında Başkanlık, gönüllü, doktor, dişçi, teknik personel, tıbbi malzeme ve ilaçları tedarik etti.

ÜCRETSİZ GÖZLÜK VE İLAÇ DAĞITIMI

Taramada, muayene, tıbbi tanı, teşhis ve yönlendirmenin yanında diş tedavisi ve optik inceleme ile ücretsiz gözlük ve ilaç dağıtımı yapıldı.

Tıbbi cihazlar eşliğinde EKG, şeker ölçümü, röntgen çekimi, tansiyon ölçümü ve kan grubu tespitini içeren temel medikal testler uygulandı.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, baston ve astım tedavisinde kullanılan nebulizatör cihazı dağıtıldı.

15 BİNDEN FAZLA FİLİPİNLİ YARARLANDI

Manila Belediyesi Başkan Yardımcısı Honey Lacuna, projeyi 20 doktor, 5 dişçi, 35 belediye çalışanı ve her mahalleden gönüllülerin destekleriyle tamamlandığını belirtti.

Lacuna, Filipinlilerin hayatında çok büyük bir eksiklik teşkil eden sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, TİKA'nın verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu.

Manila'da 6 bölgede 15 bini aşkın kişi projeden faydalandı.