TİKA'dan Somalili balıkçılara destek

TİKA'nın Mogadişu'daki ofisinde düzenlenen dağıtım törenine, Somalili yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ile TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Büyükelçi Bekar, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın projeyle balıkçıların üretimini artırmayı ve karşılaştıkları sorunları hafifletmeyi hedeflediğini ifade ederek, "Kara kıtada en uzun sahile sahip ülke Somali. Buna rağmen Somalili balıkçılar avlanmada eski usul techizat kullandıkları için bu fırsatı değerlendiremiyor, bazen günlük maişetlerini bile kazanamıyorlar." dedi.

Türkiye'nin hükümet ve halk olarak Somali'yi sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda destekleme konusunda azimli olduğunu kaydeden Bekar, TİKA'nın Somalili balıkçılara destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

TİKA Mogadişu Koordinatörü Yılmaz ise bu projenin, ihtiyaç sahibi Somalili balıkçılara destek olmayı hedefleyen projelerin ilk aşaması olduğunu dile getirerek, "Balıkçılara dağıtılan modern teçhizatın Somalili balıkçıların üretim verimini artırmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.

Somalili balıkçı Abdali Metan da modern av gereçlerinin balık avlamada kendilerine kolaylık sağlayacağına dikkati çekerek, Türk hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti.

Kırk yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Metan, "Somalili balıkçılar baba mesleğinde çalışırken bir dizi problemle karşı karşıya kalıyor. Yeni gereçlerin bu sıkıntıları hafifleteceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Somalili bir başka balıkçı İsmail Muhammed de av gereçlerinin sınırlı olduğunu dile getirerek, "Eski gereçlerle balık avlamamız pek mümkün değildi ancak yeni gereçlerle denizde daha uzaklara açılıp daha fazla balık avlayabileceğiz." dedi.

Türk bir eğitmen de törende Somalili balıkçıları, yeni avlanma gereçlerinin kullanışı ve hatalı kullanımda karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirdi. Balıkçılara, deniz gözlüğü, deniz ayakkabısı, hava hortumu ve zıpkın verilen projenin ilk aşamasında 50 balıkçıya teçhizat dağıtıldığı kaydedildi.

Balıkçılar, eğitimin ardından denizde tatbikat yaparken, yönetim, tatbikat sırasında en büyük balığı tutan balıkçıya para ödülü verdi.

Somalili balıkçıların, yabancı gemilerinin gerçekleştirdiği aşırı avlanma ile tacizlerden muzdarip olduğu ifade ediliyor. Balıkçıların, attıkları ağları sabahları kesilmiş şekilde bulduğu kaydediliyor.