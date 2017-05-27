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Tillerson: Sorumlular cezalandırılacak

Manchester saldırısının bilgilerini sızdıran ABD Hükümeti, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

27.05.2017 - 10:18
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Tillerson: Sorumlular cezalandırılacak

ABD- İNGİLTERE KRİZİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yapılan görüşmenin ardından ikili bir basın toplantısı düzenleyerek soruları cevaplandırdı.

Tillerson, görüşmenin ardından düzenenlenen ortak basın toplantısında, Manchester'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili ABD kolluk güçlerinin basına sızdırdığı bilgiler ve fotoğrafların iki ülke arasında yarattığı krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tillerson: Sorumlular cezalandırılacak

"BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

Manchester saldırısının bilgilerinin ABD tarafından basına sızdırılması ile ilgili olarak da Tillerson "Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz. Bunu yapan kişiler cezalandırılacaktır. ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin tamir edilmesine gelince, iki ülke arasındaki özel ilişki kesinlikle bu talihsiz olayı geride bırakacaktır." diye konuştu.

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