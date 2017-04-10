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Tillerson: Kimyasal saldırı sebebi Rusya'nın başarısızlığı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki "kimyasal saldırıyı" engellemekte yetersiz kaldığını söyledi.

10.04.2017 - 09:40
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tillerson

Tillerson Rusya'nın, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesini garanti altına aldığını ancak saldırının ardından bunu başaramadığının ortaya çıktığını belirtti.

Suriye'nin muhaliflere kimyasal silahla saldırdığı iddiasının ardından ABD, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne 59 adet Tomahawk füzesi ile saldırı düzenlemişti.

Suriye kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlarken Rusya da ABD'nin kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik hiçbir kanıt sunamadığını belirtti.

Esad rejimi, muhaliflerin elindeki bir kimyasal silah üretim tesisini vurduğunu savunuyor.

"RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya'yı eleştirirken bu ülkenin uluslararası topluma verdiği sözleri tutamadığını ifade etti.

Rex Tillerson'un bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile buluşması bekleniyor.

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