Tillerson: Kimyasal saldırı sebebi Rusya'nın başarısızlığı

Özbekistanlı terörist DEAŞ mensubu olduğunu söyleyerek ifadesinde "inançsızların üzerine sürdüm" diye konuştu.

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İkizlerini kaybeden Suriyeli babanın Erdoğan hayranlığı

Esad'ın kimyasal katliamında ikizlerini kaybeden Suriyeli baba, "Keşke bizim de Erdoğan gibi bir liderimiz olsaydı" dedi.