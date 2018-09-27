taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0843
Euro
7.139
Altın
1196.15
Borsa
99435.74
Gram Altın
234.2

Time dergisinden 'batıyoruz' kapağı

ABD, dünyayla girdiği ekonomik savaşı kaybetmek üzere. Öyle ki ülkenin en ünlü dergilerinden TIME, yeni sayısında "batıyoruz" kapağıyla yayınlandı.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 11:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Time dergisinden 'batıyoruz' kapağı

Dünyanın süper gücü olarak görülen ve hatta ekonomisi yıkılmaz denilen ABD, şu sıralar oldukça zorlu günlerden geçiyor. Özellikle faizlerin artırılmasıyla birlikte borç batağına hızla sürüklenen ABD'de isyan bayrağı açılmış durumda.

ABD'nin en ünlü, dünyanınsa sayılı dergilerinden olan TIME, ABD ekonomisinin çöküşe geçtiğini ve hatta batışa sürüklendiğini ilan etti.

Time dergisinden 'batıyoruz' kapağı

"AMERİKA'DA ARTIK YAŞAM ÇOK ZOR"

TIME dergisinin kapağı, ülkede yaşanan ekonomik vehameti gözler önüne serdi. Dergi kapağında bir öğretmenin ABD'deki yaşantısı özetlenirken, kapakta, “16 senelik öğretmenim, Master diplomam var, Ekstra iki iş yapıyorum. Ama faturalarımı ödemek için kan bağışı yapıyorum. Amerika’da yaşam artık çok zor." ifadelerine yer verildi.

ABD'DE EKONOMİ

ABD hızla büyük bir ekonomik felakete sürüklenirken halk duruma tepki göstermeye devam ediyor. Her ne kadar ABD Başkanı bu durumu kabullenmeyip böbürlenmeye devam etse de halk isyan bayrağını çekemeye hazırlanıyor.

Dünya ile yarışmaktan, ekonomik koşulları gözardı eden ABD Başkanı Donald Trump gerisinde büyük bir enkaz taşıyor. ABD Başkanı Trump'a BM'de de ABD'yi büyütüp geliştirdiğini söylediği sırada kahkahalarla gülmüşlerdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

89
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

139
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

37
MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

196
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

29
Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

63
Trump'a şarap vermediler

Trump'a şarap vermediler

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM