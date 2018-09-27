Time dergisinden 'batıyoruz' kapağı

Dünyanın süper gücü olarak görülen ve hatta ekonomisi yıkılmaz denilen ABD, şu sıralar oldukça zorlu günlerden geçiyor. Özellikle faizlerin artırılmasıyla birlikte borç batağına hızla sürüklenen ABD'de isyan bayrağı açılmış durumda.

ABD'nin en ünlü, dünyanınsa sayılı dergilerinden olan TIME, ABD ekonomisinin çöküşe geçtiğini ve hatta batışa sürüklendiğini ilan etti.

"AMERİKA'DA ARTIK YAŞAM ÇOK ZOR"

TIME dergisinin kapağı, ülkede yaşanan ekonomik vehameti gözler önüne serdi. Dergi kapağında bir öğretmenin ABD'deki yaşantısı özetlenirken, kapakta, “16 senelik öğretmenim, Master diplomam var, Ekstra iki iş yapıyorum. Ama faturalarımı ödemek için kan bağışı yapıyorum. Amerika’da yaşam artık çok zor." ifadelerine yer verildi.

ABD'DE EKONOMİ

ABD hızla büyük bir ekonomik felakete sürüklenirken halk duruma tepki göstermeye devam ediyor. Her ne kadar ABD Başkanı bu durumu kabullenmeyip böbürlenmeye devam etse de halk isyan bayrağını çekemeye hazırlanıyor.

Dünya ile yarışmaktan, ekonomik koşulları gözardı eden ABD Başkanı Donald Trump gerisinde büyük bir enkaz taşıyor. ABD Başkanı Trump'a BM'de de ABD'yi büyütüp geliştirdiğini söylediği sırada kahkahalarla gülmüşlerdi.