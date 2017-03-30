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Tinder'ın web versiyonu çıkıyor

Mobil çöpçatanlık uygulaması Tinder, akıllı cihazlarla sınırlı kalmayı bırakıp web versiyonuna da adım atmaya hazırlanıyor.

30.03.2017 - 15:12
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Tinder'ın web versiyonu çıkıyor

Tinder'ın resmi bloğundan yapılan kendi açıklamasında şirket, Tinder Online adındaki yeni web versiyonunu yayına alacaklarını ve yeni açılan pazarların ihtiyacını karşılayabilmek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

SAĞA SOLA KAYDIRMA BİLGİSAYARDA OLMAYACAK

Telefonlarında yeterli veri depolama alanı bulamayan ya da limitli veri kullanım hakkı olan kullanıcılar, Tinder'ın görüntü ağırlıklı tasarımını kullanmakta güçlük çekiyorlardı. Bununla birlikte, şirket her ne kadar etik olmadığının altını çizse de sınıfta ya da iş yerinde olmak zorunda kalan insanlar için böyle bir fikir üretmiş ve iş yerinde nasıl anılmak istediğini tamamen kullanıcının kendisine bırakmış.

Masaüstüne yönelme kararının ardından Tinder, günümüz kültüründe kendine yer bulan "sağa" ya da "sola" kaydırma işleminin bilgisayarlarda geçerli olamayacığını da belirtti. Mouse yardımıyla karşınıza çıkan kişinin kartını sürüklemeniz gereken yeni masaüstü versiyonda, telefonla aynı kullanım alanları bulunmayabileceğinin de altı çiziliyor.

TEST AŞAMASINDA

Tinder'ın ürün yöneticisi Brian Norgard'ın yaptığı açıklamada "Tinder'ı, akıllı telefonlarda güzel yapan özellikleri, onu masaüstünde aşağıya çekebilir ya da tam tersi de olabilir." diye konuştu. Tinder henüz web versiyonunu, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İtalya, Meksika, Filipinler ve İsveç'te test ediyor fakat ileride dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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