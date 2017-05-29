Tiryakileri bekleyen tehlike: İftardan sonra sigara

11 ayın sultanı Ramazan geldi hoş geldi, bereketle sofraları doldurdu.

Ramazan ayında İstanbul'da yaşayanların orucu 17 saati aşıyor.

Uzun süreli oruç, sigara tiryakileri için bir fırsat olurken aynı zamanda bir tehlike oluşturuyor.

SİGARAYI BIRAKMA FIRSATI

1 ay boyunca oruç tutarak sigaradan uzaklaşan tiryakiler, bu sürede sigaradan tamamen kopmayı amaçlıyor.

Ancak, sigaradan vazgeçemeyen tiryakiler için iftardan sonra yakılan sigaralar büyük bir tehlike oluşturuyor.

SİGARA YERİNE YÜRÜYÜŞ

Ramazan ayında meyve ve sebze tüketimine dikkat etmesi gereken sigara tiryakileri için, iftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler öneriliyor.

İFTARDAN SONRA YAKILAN SİGARA

Sigaranın içilmediği zamanlarda, kandaki oksijen miktarı artar ve kişi dinçleşir. İftardan sonra ilk sigara içildiğinde ise kandaki oksijen miktarı aniden düşer. Nikotin bekleyen reseptörler de yoğun şekilde uyarılır.

DÜŞME VE TRAVMA

Yakılan sigara; baş dönmesi ve denge kaybına yol açabileceği gibi; düşme ve travmalara da neden olabilir.

Art arda yakılan sigaralar ise, kişiyi kalp krizine kadar sürükleyebilir.