taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.904
USD
3,5768
EURO
4,0013
ALTIN
145,74
PETR
51,9200

Tiryakileri bekleyen tehlike: İftardan sonra sigara

Ramazan ayında oruç tutan sigara tiryakiler, iftardan sonra üst üste sigara içerek büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

  1. Haberler
  2. Sağlık

11 ayın sultanı Ramazan geldi hoş geldi, bereketle sofraları doldurdu.

Ramazan ayında İstanbul'da yaşayanların orucu 17 saati aşıyor.

Uzun süreli oruç, sigara tiryakileri için bir fırsat olurken aynı zamanda bir tehlike oluşturuyor.

SİGARAYI BIRAKMA FIRSATI

1 ay boyunca oruç tutarak sigaradan uzaklaşan tiryakiler, bu sürede sigaradan tamamen kopmayı amaçlıyor.

Ancak, sigaradan vazgeçemeyen tiryakiler için iftardan sonra yakılan sigaralar büyük bir tehlike oluşturuyor.

SİGARA YERİNE YÜRÜYÜŞ

Ramazan ayında meyve ve sebze tüketimine dikkat etmesi gereken sigara tiryakileri için, iftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler öneriliyor.

İFTARDAN SONRA YAKILAN SİGARA

Sigaranın içilmediği zamanlarda, kandaki oksijen miktarı artar ve kişi dinçleşir. İftardan sonra ilk sigara içildiğinde ise kandaki oksijen miktarı aniden düşer. Nikotin bekleyen reseptörler de yoğun şekilde uyarılır.

DÜŞME VE TRAVMA

Yakılan sigara; baş dönmesi ve denge kaybına yol açabileceği gibi; düşme ve travmalara da neden olabilir.

Art arda yakılan sigaralar ise, kişiyi kalp krizine kadar sürükleyebilir.

İlginizi Çekebilir
Serum nasıl yapılır
Serum, vücuda giren mikroplara karşı bağışıklık sistemine destek sağlamak için kullanılır.
Nöralterapi ile kronik ağrılara son
Uzm. Dr. Özgür Taşpınar, Nöralterapi yönteminin uygulandığı alanlar ve tedavi şekli hakkında önemli bilgiler verdi.
Mangal ateşi kanser riskini artırıyor
Kalın bağırsak kanserinden korunmak için beslenme kadar pişirme biçimi de önemli.
Her yüz kişiden birinde görülen hastalık: Glokom
Prof. Dr. Ümit Aykan, glokom rahatsızlığının her yaşı etkileyebileceğini söyleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

4
Kaliteli uyku için ne yapmalı

Kaliteli uyku için ne yapmalı

7
Evde kefir nasıl hazırlanır

Evde kefir nasıl hazırlanır

11
Alkolün zararları nelerdir

Alkolün zararları nelerdir

20
Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

20
Gökkuşağı dağları nerede

Gökkuşağı dağları nerede

7
Hamster nasıl beslenir

Hamster nasıl beslenir

2