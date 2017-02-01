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TL ile yapılan ihracat arttı

Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015'e göre yüzde 29,37 artış gösterdi.

01.02.2017 - 12:22
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ihracat

Türkiye'nin 2016'da yaptığı ihracat 142 milyar 606 milyon 247 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 7 milyar 879 milyon 781 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 29,37 ARTTI

TL ile yapılan ihracat, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 29,37'lik artış kaydetti. 2015'te TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 6 milyar 90 milyon 435 bin dolar olmuştu.

Geçen yılki ihracatın yüzde 48,21'i avro, yüzde 42,58'i dolar, yüzde 5,52'si TL, yüzde 3,13'ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

TL İLE YAPILAN İTHALAT

Verilere göre, geçen yıl 198 milyar 601 milyon 934 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 14 milyar 274 milyon 389 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,28 artış gösterdi. 2015'te ise 13 milyar 557 milyon 318 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Geçen yıl ithalatın yüzde 56,01'i dolar, yüzde 35,38'i avro, yüzde 7,18'i TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

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