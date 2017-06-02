taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.366
USD
3,5307
EURO
3,9620
ALTIN
143,12
PETR
50,2900

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

İş yapmak yerine siyasete karışan TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçildi.

02.06.2017 - 07:44
  1. Haberler
  2. Gündem
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hizmete soktuğu tüm projelere karşı çıkan TMMOB için bakanlıklara yazı gönderdi.

TASLAK NE DİYOR

Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu.

Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.

MİMARLARDAN TOPLANAN HARACA SON

Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.

Odalar; mimarlardan "büro tescil, üye kayıt, belgelendirme, raporlandırma ve yayın ücretleri" adı altında para topluyordu. Bu paraların dışında aylık aidat zorunluluğu da var.

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

Türk mimarların önündeki en büyük engel; Mimarlar Odası haberi

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock konuşmaları
Yurt dışındaki FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün, örgütte kopmaların yaşanmaması için uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf
Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Bir haftada 92 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye Rakka operasyonu için verdiği silahlarla ilgili detayların Türkiye ile paylaşılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

93
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

45
Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

14
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

0
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

0
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

3
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM