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TMMOB referandum kararını açıkladı

TMMOB Dayanışma Kurulu, Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifinin referandumunda "hayır" diyeceğini açıkladı.

12.02.2017 - 08:35
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 44’üncü Dönem İkinci Dayanışma Kurulu, “Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gündemiyle toplandı.

HAYIR DİYECEKLER

Dayanışma kurulu, oy birliğiyle referandumda “Hayır” diyeceğini bildirdi.

TMMOB referandum kararını açıkladı

TMMOB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bu ülkenin mühendisi, mimarı ve şehir plancıları, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştıracağı, filli olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı, bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı, parlamenter demokrasiyi yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve üst yetkili organ olma özelliğini bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' demektedir”

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