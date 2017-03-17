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TMSF'den vatandaşlara FETÖ uyarısı

TMSF, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyum atanan şirketleri sattığını iddia eden kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

17.03.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi

tmsf

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nudan (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili şirketler ve mal varlıklarının satışına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE DİKKAT

Açıklamada, TMSF'nin, son zamanlarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketleri veya mal varlıklarını sattığını iddia eden kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu kişiler hakkında kurumumuzca yasal yollara başvurulmaktadır. Ayrıca, 6758 sayılı Kanunun 19'uncu maddesinde şirketlerin veya varlıklarının satışının nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme, 'Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.' şeklindedir."

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