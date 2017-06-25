Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında

Katar'a uygulanan yaptırımlar sonucu zor durumda kaldığını iddia eden Katar Havayolları CEO'su Al Baker, Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

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Galatasaray'a Katarlı sol bek

Dış transferde Belhanda, Gomis ve Maicon gibi önemli isimlerle anlaşan Galatasaray, sol bek için sürpriz bir isme talip oldu.