Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında

Tokyo basınında yer alan haberlere göre; Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikayet başvurusu üzerine polis harekete geçti.
24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.
DÜKKANA SOKMAYA ÇALIŞTILAR
Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.
Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı.