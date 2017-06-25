taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında

Japonya’nın başkentinde bulunan Kader Kebap dükkanında çalışan iki Türk, yoldan geçenleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

25.06.2017 - 10:41
  1. Haberler
  2. Gündem

Tokyo basınında yer alan haberlere göre; Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikayet başvurusu üzerine polis harekete geçti.

24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.

DÜKKANA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.

Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı.

Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında

Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında

İlginizi Çekebilir
Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 9 tutuklama
Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili gözaltına alınan 36 kişiden 9'u tutuklandı.
ByLock mesajlarından yasak aşk çıktı
Telefonunda ByLock tespit edilen Pınar Y., FETÖ'cü polis ile yasak aşk yaşadığını bu yüzden programı kullandığını söyledi.
Arnavutluk'ta seçim heyecanı
Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı
CHP Lideri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın bir an önce açlık grevini bırakması gerektiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

398
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

50
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

113
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

48
TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

33
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM