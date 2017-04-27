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Tolga Karel ABD dönüşü gözaltına alındı

Sanatçı 1 yıl önce trafikte yaşanan bir tartışma nedeniyle açılan davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye götürüldü.

27.04.2017 - 18:39
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Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi.

İFADE VERMEYEN KAREL GÖZALTINA ALINDI

Karel, “Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin ,ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah “ dedi.

Tolga Karel ABD dönüşü gözaltına alındı

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