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Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi, Suriye Demokratik Güçleri içerisinde desteklemeye devam ettiği bildirildi.

09.03.2017 - 02:19
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Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de PYD/YPG'ye verdikleri destek konusunda açıklamalarda bulundu.

"YPG'Yİ UZUN ZAMANDAN BERİ DESTEKLİYORUZ"

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirten Toner, şunları kaydetti:

"YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar DEAŞ'a karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü DEAŞ'ın elinden aldılar."

"PKK-YPG BAĞLANTISINA KARŞIYIZ"

Toner, Türkiye'nin YPG konusundaki kaygılarına da dikkat ettiklerini söyledi.

ABD'nin, terör örgütü PKK ile ilgili görüşünün değişmediğini dile getiren Toner, "PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hala bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI

Toner, bir soru üzerine terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına da karşı olduklarını belirtti.

ABD'nin bu konuda aynı yerde durduğunu anlatan Toner, "Orada olmamaları gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

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