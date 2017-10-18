Tonga'da 6,0 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, merkezi Tonga'nın Pangai kentinin 99 kilometre güneydoğusunda belirlenen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.

8 EKİM'DE 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Tonga'da 8 Ekim'de de 6,1 büyüklüğünde, yine 10 kilometre derinlikte ve Pangai kentine 153 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana gelmişti.

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan bir ada devleti olan Tonga, 169 ada ve mercan adasından oluşuyor ve bu adaların yalnızca 36 tanesinde yerleşim bulunuyor.



