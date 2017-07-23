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Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusunda yer alan 2 bin 650 rakımlı Bolkar Dağları'nda Karagöl ve Çinili Göl, gizli bir cennet.

23.07.2017 - 11:49
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Karagöl ve Çinili Göl, Niğde'nin Ulukışla İlçesi yakınındaki Orta Toroslar'daki Bolkar Dağı'nda yer alıyor. Buzul göllerinin en önemlilerinden Çinili Göl, yaklaşık 25 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip.

Toroslar'ın iki gizli cenneti

DOĞA HARİKASI: KARAGÖL

Çinili Gölü'n yakınında bir başka doğa harikası Karagöl bulunuyor. Göl kenarında birbirinden güzel çiçekler ve özellikle sarı rengin hakim olduğu bir manzara varken hemen yamaçlarda kar yığınları ve erimekte olan buzullar göze çarpıyor.

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Bu iki gölde ötmeyen tek kurbağa türü olan Toros Kurbağası (Rana Holtzi) yaşıyor. Bu nedenle de bölge koruma altında bulunuyor.  Hatta jandarma tarafından insansız hava kamerasıyla da sürekli kontrol ediliyor.

Toroslar'ın iki gizli cenneti


Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

Toroslar'ın iki gizli cenneti

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