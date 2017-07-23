Toroslar'ın iki gizli cenneti

Karagöl ve Çinili Göl, Niğde'nin Ulukışla İlçesi yakınındaki Orta Toroslar'daki Bolkar Dağı'nda yer alıyor. Buzul göllerinin en önemlilerinden Çinili Göl, yaklaşık 25 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip.

DOĞA HARİKASI: KARAGÖL

Çinili Gölü'n yakınında bir başka doğa harikası Karagöl bulunuyor. Göl kenarında birbirinden güzel çiçekler ve özellikle sarı rengin hakim olduğu bir manzara varken hemen yamaçlarda kar yığınları ve erimekte olan buzullar göze çarpıyor.

Bu iki gölde ötmeyen tek kurbağa türü olan Toros Kurbağası (Rana Holtzi) yaşıyor. Bu nedenle de bölge koruma altında bulunuyor. Hatta jandarma tarafından insansız hava kamerasıyla da sürekli kontrol ediliyor.



























