Tosic eğlence sonrası yakalandı

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Kasımpaşa galibiyetini kutlamak için maç sonrası Etiler'deki Boşnak adlı mekana giden Sırp futbolcu, yemek yedikten sonra üst kattaki bar bölümüne geçti.

ÇEVİRMEDE YAKALANDI

Esmer bir güzelle samimi bir şekilde eğlendiği öğrenilen Tosic, sabaha karşı 05.15'te mekandan ayrıldı. Mekan çıkışı 'DS' plakalı lüks aracını alkollü olduğu gerekçesiyle valeye kullandıran Tosic ön koltuğa, esmer güzel ise arkaya geçti. Gazetecileri atlattığını düşünen ünlü futbolcu, trafik çevirmesine takılınca yakayı ele verdi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Zincirlikuyu'da rutin trafik çevirmesinde durdurulan araçta gazetecileri karşısında gören Tosic, panikleyerek güneşliği indirdi. Görüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden çapkın futbolcu ne yapıp ne ettiyse de objektiflerden kaçamadı. Araçtaki gizemli güzel ise olayın şokuyla gülmeye başladı. Daha sonra Tosic'in uyarısıyla kafasını öne eğen genç kadın, koltuğun arkasına saklanmaya çalıştı. Valeye uygulanan ehliyet kontrolü sonrası yoluna devam eden Dusko Tosiç, hemen telefona sarılarak fotoğrafların engellenmesi için gazetecilere ulaşmaya çalışsa da amacında başarılı olamadı.