Toyota Avensis yollara veda ediyor

Geçtiğimiz yıl yalnızca 25.319 adet satılan Toyota Avensis, rakipleri Volkswagen Passat ve Skoda Superb‘e göre pastadan pay kapamamış gibi görünüyor.

TÜM MESAİ COROLLA VE SUV İÇİN HARCANACAK

Autocar'ın haberine göre Japon markadan gelen açıklama da durumun böyle olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamaya göre Avensis’in üretimi, düşük satışlar sebebiyle “belirsiz bir tarihe kadar” durduruldu. 9 yıldır mevcut kasasıyla satılan modelin yerine Corolla ve SUV segmentindeki modellere yoğunlaşılacağı ise gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor.