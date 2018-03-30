taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.532
USD
3,9576
EURO
4,8817
ALTIN
168,71
PETR
69,4400

Toyota Avensis yollara veda ediyor

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın D segmentindeki sedanı Avensis, başarısız satış rakamlarının ardından üretimden kaldırılıyor.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Geçtiğimiz yıl yalnızca 25.319 adet satılan Toyota Avensis, rakipleri Volkswagen Passat ve Skoda Superb‘e göre pastadan pay kapamamış gibi görünüyor.

Toyota Avensis yollara veda ediyor

TÜM MESAİ COROLLA VE SUV İÇİN HARCANACAK

Autocar'ın haberine göre Japon markadan gelen açıklama da durumun böyle olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamaya göre Avensis’in üretimi, düşük satışlar sebebiyle “belirsiz bir tarihe kadar” durduruldu. 9 yıldır mevcut kasasıyla satılan modelin yerine Corolla ve SUV segmentindeki modellere yoğunlaşılacağı ise gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Toyota Avensis yollara veda ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

228
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

63
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

213
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

29
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

159
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

94
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM