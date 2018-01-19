Trabzon Havalimanı'nda arızalanan uçak 20 saatte çekildi

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00’ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılırken, havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçlerin uçağın hemen yanına kurulumu yapıldı.

Trabzon Havalimanı'nda uçak kurtarma çalışmaları GALERİ

SAPLANDIĞI ÇAMURDAN ÇIKARILDI

Vinçlerin kurulmasının ardından uçağın burun ve kanatlarının halatlara bağlama işlemi saat 05.00’dan itibaren başladı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları kapsamında uçağın burun ve kanatlarının halatlara bağlama işlemi saat 11.30 sıralarında tamamlandı. Bunun ardından uçak saplandığı çamurdan saat 12.10 sıralarında yavaş yavaş kaldırılmaya başlanırken, alt kısmındaki ve kanatlarındaki çamurlar itfaiye ekiplerinin sıktığı suyla temizlendi.

100 KİŞİLİK EKİP

Uçak saat 14.10 sıralarında bulunduğu yerden tamamen havaya kaldırılırken, uçağı kaldırma çalışması 16.15 sıralarında tamamlanarak uçak pist yanındaki toprak zemine indirildi. Uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterildi.

GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLİRKEN SORUN ÇIKTI

Uçağın bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılmasının ardından kurtarma operasyonundaki son aşama olan güvenli bölgeye çekilme işlemi başladı. Bu kapsamda uçağın kazadan ötürü zarar gören motorun bulunduğu sağ kanadına tekerlek görevi yapması ve dengeyi sağlaması için ’Dolly’ (Küçük tekerlekli taşıma aracı) yerleştirilirken, kaza sırasında zarar gören ön ve sol arka lastikleri burada değiştirildi.

Uçak 3 saatlik çalışmanın ardından saat 19.00 sıralarında çekici yardımı ile yürütülerek güvenli bölgeye çekilmeye başlandı. Uçak çok yavaş hareket ettirilerek belirlenen yere çekilirken, pist üzerinde ilerlediği sırada sorun çıktı.

DOLLY ARIZALANDI

Uçak pist üzerinde yürütüldüğü sırada sağ kanadın altına konulan ’Dolly’ (Küçük tekerlekli taşıma aracı) soruna neden oldu. Dolly’i değiştirme çalışmalarına başlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçağı güvenli yere çekme çalışmaları yavaşladı. Uçak ancak gece saat 01.00 sıralarında aprondaki güvenli bölgeye çekilerek park edilebildi. Havalimanı da saat 04.00’dan itibaren uçuşlara açıldı.

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Trabzon Havalimanı'nda uçak kurtarma çalışmaları VİDEO

600 BİN LİRAYA MÂL OLDU

Gün boyu sürmesi beklenen kurtarma operasyonunun maliyeti de belli oldu. Havalimanında pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden çıkartılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderlerle birlikte operasyon maliyetinin 600 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.