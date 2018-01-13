61. Hükümet'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'a yapılacak 20 bin kişilik cami için çok çalışacaklarını söyledi.

TRABZON HALKINA GÜVEN TAM

Bayraktar'ın üyesi olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak caminin finansmanı için Trabzon halkına güven oldukça yüksek.

Konuya ilişkin konuşan Erdoğan Bayraktar, projenin detaylarını açıkladı.

"HIZLA ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Derneğin şu an 2-3 milyon liralık bir bütçesinin olduğunu belirten Bayraktar, “Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz.





CAMİNİN ALTI EĞİTİM KOMPLEKSİ

Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz. 150 bin metrekarelik bir meydanı olacak. Caminin altı eğitim kompleksi olacak. Hep beraber caminin hızla yapılabilmesi için çalışacağız. Ben derneğin üyesiyim ve diğer üyelerle birlikte sürecin hızlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trabzon Şehir Camii'nin ilk görüntüleri VİDEO

"PİKNİK VE SPOR ALANLARI, TRAFİK EĞİTİM PARKURU, RESTORAN, KAFETERYALAR..."

Hürriyet'e konuşan Erdoğan Bayraktar, "Alemdar Camii projesi için Trabzon Büyükşehir Beledilesi 6 yıl önce çalışmalara başlamış ve belediye meclisinden proje geçirilmişti. Camiyi yaptırmak için kurulan dernekle yapılan protokollere göre de, caminin içerisinde sosyal donatı alanları, müze gibi kapalı alanlar bulunacak. Caminin çevresindeki yaşam alanlarında piknik ve spor alanları, trafik eğitim parkuru, restoran ve kafeteryalar da bulunacak.” diye devam etti.