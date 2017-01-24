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Trabzonspor'un avukatı Sinan Gün'e FETÖ tutuklaması

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

24.01.2017 - 15:19
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Trabzonspor'un avukatı Sinan Gün'e FETÖ tutuklaması

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla' suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı.

1 HAFTADIR GÖZALTINDAYDI

Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ'NÜN ŞİKE KUMPASI

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Sinan Gül, FETÖ'nün şike kumpasında Trabzonspor'u savunuyordu.

Trabzonspor'un avukatı Sinan Gün'e FETÖ tutuklaması

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