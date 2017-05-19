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Trafik ve HGS cezaları elektronik ortamdan bildirilecek

Alınan birçok idari para cezası vatandaşlara elektronik ortamdan ulaştırılacak.

19.05.2017 - 14:21
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Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle trafik cezaları ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları da dahil bir çok idari para cezası artık vatandaşlara elektronik ortamda gönderilecek.

POSTADAN KAYNAKLANAN SIKINTILAR AŞILACAK

Düzenlemeye göre, elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Bu yöntemle postadan kaynaklanan sıkıntıların aşılması hedefleniyor.

TASARRUF SAĞLAYACAK

Yılda ortalama 6 milyon trafik cezası yazıldığına dikkat çekilerek, yeni sistemin hem zaman, hem de maddi tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Her posta için 6 lira ödeme yapıldığı belirtilen mevcut sisteme göre, yeni sistemin sadece trafik cezalarında 36 milyon liralık tasarruf sağlayacağı vurgulanıyor.

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