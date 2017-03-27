taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Modacı Murat Aytulum’un transparan kıyafetlerden oluşan koleksiyonunu tanıttığı defilede Salavat-ı Şerif okundu.

27.03.2017 - 15:21
  1. Haberler
  2. Gündem
Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Moda tasarımcısı Murat Aytulum, 'Paradoksal Senfoni' adını verdiği AW17 koleksiyonunun defilesini Mercedes Fashion Week İstanbul kapsamında dün gerçekleştirdi.

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

REZALET! TRANSPARAN KIYAFETLER EŞLİĞİNDE SALAVAT-I ŞERİF OKUNDU

Üç dine ait ilahilerin kontrtenor Nuri Harun Ateş tarafından seslendirildiği defilenin baş mankeni Şebnem Schaefer oldu. Defile gerçekleştirilirken bir yandan da Salavat-ı Şerif okundu.

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

TEPKİ TOPLADI

Peygamber efendimize saygının bir ifadesi olan Salavat-ı Şerif'in yarı çıplak bir defileye malzeme edilmesi büyük tepki çekti.

Salavat-ı Şerif eşliğinde transparan defile VİDEO


Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

366
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

130
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

215
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

195
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

350
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

254
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM