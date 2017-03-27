Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Moda tasarımcısı Murat Aytulum, 'Paradoksal Senfoni' adını verdiği AW17 koleksiyonunun defilesini Mercedes Fashion Week İstanbul kapsamında dün gerçekleştirdi.

REZALET! TRANSPARAN KIYAFETLER EŞLİĞİNDE SALAVAT-I ŞERİF OKUNDU

Üç dine ait ilahilerin kontrtenor Nuri Harun Ateş tarafından seslendirildiği defilenin baş mankeni Şebnem Schaefer oldu. Defile gerçekleştirilirken bir yandan da Salavat-ı Şerif okundu.

TEPKİ TOPLADI

Peygamber efendimize saygının bir ifadesi olan Salavat-ı Şerif'in yarı çıplak bir defileye malzeme edilmesi büyük tepki çekti.

Salavat-ı Şerif eşliğinde transparan defile VİDEO







