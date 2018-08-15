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Tren üzerinde işe yolculuk

Bangladeş'te halk, trenlerde oturacak yer bulamayınca vagonların üzerinde yolculuk yapıyor.

İHA | 15.08.2018 - 09:58..
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Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Bangladeş'de insanlar yolculuklarını trenin üzerinde yapıyor.

Başkent Dakka’da özellikle sabah ve akşam seferlerinin az olması ile vatandaşlar trene binebilmek için adeta bir birleri ile yarışıyor. Dakikalar içinde dolan vagonlarda yer bulamayanlar trenin üzerine çıkıp uyuyarak ya da oturarak gidiyorlar.

Tren üzerinde işe yolculuk

UYARILARA RAĞMEN YOLCULUK YAPIYORLAR

Başkent Dakka’da son 7 yılda trenin üzerinde uyurken 100’e yakın kişi düşerek öldü. Trenin üzerinde yürürken 554 kişi, kulaklık takarak demiryolunda yürüyen 56 kişi de yaşamını yitirdi.

Yetkililer sefer sayılarının azlığı ve nüfus çoğunluğundan dolayı trenin üzerindeki seyahatlerin önüne geçemese de, tren hareket halindeyken ayakta durmayı ve yürümeyi yasaklamış durumda. Ama bu yasağa rağmen yolcular riskli bir şekilde seyahatlerine devam ediyor.

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