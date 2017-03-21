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Trudeau Nevruz Bayramını kutladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından Nevruz mesajı yayınladı.

21.03.2017 - 15:13
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Trudeau, “Eşim Sophie ve ailem adına yazıyorum” dediği mesajda, Kanada’nın sahip olduğu kültürel çeşitliliği, ülkesinin hem en önemli güçlerinden biri hem de bir gurur kaynağı olarak niteledi.

TRUDEAU'DAN NEVRUZ MESAJI

Nevruz’un farklı kültürden, dinden ve dilden insanları bir araya getirdiğini kaydeden Trudeau, “Bu kez de İran, Orta Asya, Kürt ve İsmaili Kanadalıların, ülkenin dört bir yanındaki katılımını tanıyıp kutlayalım.” ifadelerini kullandı.

Trudeau Nevruz Bayramını kutladı

Kanada’da yaşayan farklı etnik ve inanç gruplarıyla yakın bağlar kuran Trudeau, daha önce de camiye gitmiş, Pakistan’ın Pencap eyaletine özgü bhangra dansı yapmış ve Hint festivali Diwali’yi kutlamıştı.

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