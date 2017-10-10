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Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi

Orman Genel Müdürlüğü, kilosu 100 ile 3 bin 500 euro arasında alıcı bulan trüf mantarını üretmek için trüf ormanı oluşturdu.

10.10.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Toprak altında yetiştiği için Türkiye’de pek fazla tanınmayan ancak Dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de işbirliği yaparak trüf yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

Bakanlık, ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, Türkiye’nin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi

"HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK"

Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Piyasada binlerce avroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi

"İHTİYAÇ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK"

Eroğlu, “Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurtdışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi

TÜRKİYE’NİN TRÜF ÜRETİM POTANSİYELİ AVRUPA’DAN YÜKSEK

Trüf mantarının günümüze kadar ülkemizde neredeyse hiç faydalanılamamış önemli tabii bir gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, “Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor.  Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüf mikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak sureti ile yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.

Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi

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