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Trump ABD medyasına savaş açtı

ABD başkanı Trump, basında asılsız çıkan birçok habere karşı mücadele başlattı.

18.02.2017 - 12:30
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Trump ABD medyasına savaş açtı

ABD başkanı Donald Trump'ın arası medyayla bir türlü düzelmiyor. Amerikan basınından CNN, ABC ve CBS'yi yalan haber yapmakla suçlayan ABD başkanı, bu basın kuruluşlarına resmen savaş başlattı.

Trump ABD medyasına savaş açtı

BASIN TOPLANTISINDA SERT BİR DİLLE UYARMIŞTI

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında da 'yalan' haber yapanlara değinen Trump, basını sert bir dille uyarmıştı.

TRUMP'DAN CNN MUHABİRİNE SERT SÖZLER İZLE

Trump ABD medyasına savaş açtı

"AMERİKAN HALKININ DÜŞMANLARI"

Trump, Twitter üzerinden de basına tepkisini devam ettirerek, "Yalan haber medyası (NYtimes, NBCnews, ABC, CBS ve CNN) benim düşmanım değil, Amerikan halkının düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Trump ABD medyasına savaş açtı

"SAHTEKARLAR"

Trump bir sonraki tweet'inde ise şunları söyledi:

"Rush Limbaugh, hayatında gördüğü en verimli basın toplantısı olduğunu söyledi." Birçoğu da bu görüşe katılır. Halen yalan haber yapan medya bunu daha değişik sunuyor! Sahtekarlar"

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