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Trump, ABD medyasını yuhalattı

ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği mitingde kendisini eleştiren medyayı hedef gösterip "iğrenç ve yalancısınız" dedi.

İHA | 03.08.2018 - 11:13..
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Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde kendisine karşı gelen ABD medyasını yuhalatan Trump ardından sert söylemlerde bulundu.

Trump, ABD medyasını yuhalattı

MEDYAYA İĞRENÇ VE YALANCILAR DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına karşı linç kampayası yürütmeye devam ediyor. Trump, Pensilvanya eyaletinin Newtown kentinde düzenlediği mitingde medyayı sahte, yalancı ve iğrenç haberler yapmakla suçlayarak kendini karşılamaya gelenlere yuhalattı. Trump, gazetecileri kendisine siyasi bir rakip olarak gördüğünü söylerken, Trump yanlıları ise hep bir ağızdan “iğrenç, yalancı medya” sloganları attı.

Trump, ABD medyasını yuhalattı

"HİKAYE HABER YAZIYORLAR"

Trump konuşmasının devamında salonundaki medyayı işaret ederek, “Basın özgürlüğüne ne oldu? Dürüst raporlara ne oldu" diye sordu. “Bunları rapor etmiyorlar. Sadece hikayeler ve yalan haber oluşturuyorlar" diyen ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Singapur’da yaptığımız zirvede neler başardığımızı yazmadılar, geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de yaptığımız görüşmeyi yanlış ve yalan haberlerle duyurdular” dedi. Trump'ın medyaya karşı baskıcı ve saldırgan olan bu tutumu çoğu gazeteci ve vatandaş tarafından tepki görmüştü.

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