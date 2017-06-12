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Trump ailesi Beyaz Saray'a taşındı

Donald Trump'ın Başkan seçilmesinin ardından Trump Tower'da yaşamaya devam eden Melania ve Barron Trump Beyaz Saray'a taşındı.

12.06.2017 - 09:33
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğluyla birlikte Washington'da bulunan Beyaz Saray'a taşındıklarını açıkladı.

5 AY SONRA TAŞINDILAR

Trump Başkan seçildikten sonra ailesi New York'ta Trump Tower'da yaşamaya devam etmişti.

Oğul Baron okulu bitirdikten sonra aile de Beyaz Saray'a taşındı ve 5 ay sonra hep birlikte Washington'da yaşamaya başladılar.

Trump ailesi geçtiğimiz hafta sonunu New Jersey Bedminster Golf Külübü'nde geçirdikten sonra Air Force One'la başkente uçtu ve Başkanlık Konutu'na geçti.

Trump ailesi Beyaz Saray'a taşındı

Trump ailesi Beyaz Saray'a taşındı

STRES ÇARKLI "UZMAN" BARRON

En az babası kadar medyanın ilgisini çeken Barron Trump'ın Air Force One'dan inerken elinde son günlerin popüler oyuncağı stres çarkının bulunması ve "The Expert" (uzman) yazılı tişört giymesi dikkat çekti.

Trump ailesi Beyaz Saray'a taşındı

FIRST LADY'DEN BEYAZ SARAY POZU

Öte yandan Melania Trump da Beyaz Saray'dan çektiği ilk fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Trump ailesi Beyaz Saray'a taşındı

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