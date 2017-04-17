Trump ailesi Paskalya tatiline çıktı

ABD Başkanı Donald Trump tüm ailesiyle birlikte Paskalya tatili için Florida’daki lüks konutlarına Başkanlık uçağı olan ‘Air Force One’ ile Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı.

TRUMP' IN PASKALYA TATİLİ

Basın mensuplarına sıklıkla poz veren Donald Trump ve eşinin mutlu halleri dikkat çekti.

Melania Trump’ın giydiği beyaz elbise ile Trump ailesinin adeta podyumda yürürcesine uçaktan indikleri anlarda Donald Trump ve Melania Trump’a oğulları Barron ve Donald Trump’ın bir önceki eşinden olan kızı Tiffany erkek arkadaşıyla ve ilk eşinden olan oğlu Eric eşiyle birlikte eşilik ettiler.