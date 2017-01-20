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Trump ailesinden kilise ziyareti

Donald Trump, ABD Başkanlığı görevini devralmadan önce ailesiyle kiliseye giderek ayine katıldı.

20.01.2017 - 17:36
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Trump ailesinden kilise ziyareti

ABD'de Barack Obama dönemi bugün resmen sona eriyor.

Hillary Clinton karşısında seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump, başkanlık görevini bugün resmen devralacak.

BAŞKANLIK ÖNCESİ AYİN

Trump ailesi, devir teslim öncesi Beyaz Saray yakınlarındaki St John kilisesinde ayine katıldı.

YEMİN TÖRENİ SÜRECİ

Kilisede ayine katılan Trump ailesi, yemin töreni gününde ilk adımı tamamlamış oldu.

Trump ailesinden kilise ziyareti

"HAKARET DEVAM EDİYOR, İŞ BAŞLIYOR"

Donald Trump başkanlık görevine başladığı günün ilk Twitter mesajında "Her şey bugün başlıyor. Yemin töreni için sabah 11'de görüşelim. Hareket devam ediyor-İş başlıyor" dedi.

Trump ailesinden kilise ziyareti

TRUMP BEYAZ SARAY'DA

Kilisedeki dini törenin ardından Trump, Obama ile buluşmak için Beyaz Saray'a geçti.

Trump ailesinden kilise ziyareti

Trump ailesinden kilise ziyareti

Trump ailesinden kilise ziyareti

Trump ailesinden kilise ziyareti

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