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Trump: Almanlar kötü, çok kötü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayetçi olduğu öğrenildi.

26.05.2017 - 01:33
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Spiegel dergisinin haberinde, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Trump'ın Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet ederek, “Almanlar kötü, çok kötü” sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

"BUNU DURDURACAĞIZ"

Derginin toplantıya katılanlara dayandırdığı haberinde Trump’ın ayrıca, “Onların ABD’de sattığı milyonlarca araçlara bakınız. Dehşet verici. Bunu durduracağız.” ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

JUNCKER KARŞI ÇIKTI

Trump’ın bu sözlerine karşı çıkan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ise serbest ticaretin herkese yarar sağladığını söylediği belirtildi.

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump’ın önce Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldiği, yaklaşık 45 dakika sonra toplantıya Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de aralarında bulunduğu diğer ilgili kişilerin katıldığı kaydedildi.​

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