taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.190
USD
3,5261
EURO
4,0343
ALTIN
141,22
PETR
47,4900

Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek

Beyaz Saray, Trump’ın, 7-8 Temmuz'da Almanya’daki G-20 Zirvesi sırasında Putin ile görüşeceğini bildirdi.

30.06.2017 - 00:25
  1. Haberler
  2. Dünya

ads

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, Trump'ın gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile Putin'in bir araya geleceğini teyit ederek, “Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini konuşacağı bir toplantı olacak.” dedi.

'RUSYA SEÇİMLERE KARIŞTI' İDDİASI GÜDEME GELCEK Mİ

Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.

Gelecek hafta Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya’ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşeceği duyuruldu.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü
Paris'in banliyösü Creteil'de arazi aracını cami cemaatinin üzerine süren ve bariyerleri aşamayınca kaçan bir kişi gözaltına alındı.
İran: Bağdadi öldürüldü
İran Devrim Muhafızları, Bağdadi'nin öldüğünü 'birkaç farklı kanaldan' doğruladıklarını açıkladı.
NYT çalışanlarından iş durdurma eylemi
New York Times gazetesi çalışanları, personel azaltımı ve işten çıkarma planlarını protesto için geçici iş durdurma eylemi yapacak.
Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak
Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM