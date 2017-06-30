Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, Trump'ın gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile Putin'in bir araya geleceğini teyit ederek, “Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini konuşacağı bir toplantı olacak.” dedi.

'RUSYA SEÇİMLERE KARIŞTI' İDDİASI GÜDEME GELCEK Mİ

Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.

Gelecek hafta Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya’ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşeceği duyuruldu.